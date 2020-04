Saudi-Arabiens staatlicher Ölgigant Aramco kündigte am Donnerstag an, dass er seine Bekanntgabe der Ölpreise für Mai auf Samstag verschieben werde. Am Sonntag sagte eine hochrangige saudi-arabische Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, dass "Saudi-Arabiens Verzögerung bei der Bekanntgabe der Mai-Rohölpreise eine beispiellose Maßnahme ist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...