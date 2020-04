Der Photovoltaik-Anlagenbauer will planmäßig seine Betriebsruhe wegen Covid-19 nächste Woche an den deutschen Standorten beenden. Am Entwicklungsstandort Italien arbeiten die Mitarbeiter aus dem Homeoffice. Für von der Corona-Krise betroffene Mitarbeiter hat Manz Kurzarbeit beantragt.Die Manz AG wird den Geschäftsbetrieb an den deutschen Standorten in Reutlingen und Tübingen nach Ostern wieder planmäßig aufnehmen. Zuvor hatte sich der Photovoltaik-Anlagenbauer aufgrund der zur Eindämmung der Corona-Pandemie empfohlenen Maßnahmen in Deutschland und Italien entschieden, für rund drei Wochen eine ...

