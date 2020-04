Das Umweltbundesamt hat den Zahlen für die Beschäftigung im Umweltschutz bis zum Jahr 2017 vorgelegt. Insgesamt ist die Beschäftigung im Umweltschutz angestiegen, die Zahl der Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien sank jedoch. UBA-Präsident Dirk Messner fordert, Konjunkturpakete in der Corona-Krise verstärkt für umweltfreundliche Investitionen zu nutzen. Gut 2,8 Millionen Menschen waren im Jahr 2017 in Deutschland im Umweltschutz tätig. Das zeigt der aktuelle Bericht "Beschäftigung und Umweltschutz" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...