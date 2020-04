Laut Dow Jones würde Saudi-Arabien vier Millionen Barrel pro Tag kürzen, während Russland zwei Millionen Barrel kürzen würde. Es ist unklar, woher der Rest der 20 Millionen Barrel an Förderkürzungen kommen soll. Laut Bloomberg sprechen die Delegierten von einer Produktionskürzung in Höhe von 10 Millionen Barrel. Reuters hatte zuvor in einem Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...