Da bereits so viele Impulse im System vorhanden sind, gibt es nicht viel Aufregung um die Zinssatzankündigung der Bank of Canada (BoC), so die Analysten von TD Securities. Wichtige Zitate "Solange Poloz Gouverneur ist, sehen wir ein begrenztes Risiko einer weiteren Zinssenkung durch die BoC. "Wenn die BoC-Prognose auf der optimistischen Seite liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...