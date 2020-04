Nach Angaben des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) stieg die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 113.525, insgesamt wurden am Freitag 2.373 Todesfälle gemeldet. In Deutschland nahmen die Fälle um 5.323 zu, der stärkste Anstieg innerhalb von fünf Tagen. Die Zahl der Todesfälle stieg um 266, was etwas weniger ist als der Anstieg vom Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...