Die EUR/JPY Preis Erholung stieß auf Wochenbasis in der Gegend um 119,00 auf Widerstand - Es wird erwartet, dass sich der Rangehandel vorerst fortsetzen wird - Nachdem in der vergangenen Woche mehrwöchige Tiefststände nahe 116,50 erreicht wurden, gelang es dem EUR/JPY Kaufinteresse zurückzugewinnen und bis in den Bereich um 119,00 zu klettern, wo ...

