Der nächste deutsche Regierungschef wird sich nach den Worten des Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus (CDU), an den Fähigkeiten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Krisenmanagement messen lassen müssen. "Kanzler bei Schönwetter können viele. Man braucht Leute, die auch in der Krise bestehen", sagte Brinkhaus den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben).



Merkel strahle "Sicherheit und Ruhe aus. Wir können froh sein, dass wir sie als Kanzlerin haben. Und daran wird sich nach Corona jeder Kandidat - egal von welcher Partei - messen lassen müssen", so der CDU-Politiker weiter.



Dass Merkel doch noch für eine fünfte Amtszeit kandidiert, kann sich der Unionsfraktionschef nach eigenem Bekunden "nicht vorstellen". Die Kanzlerin sei "immer sehr klar in ihren Entscheidungen". Auf die Frage, ob Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der in der Coronakrise auf besonders gute Umfragewerte blickt, ein möglicher Kanzlerkandidat der Union sei, antwortete Brinkhaus: "Es ist gut, dass wir starke Ministerpräsidenten haben. Das gilt für Markus Söder in Bayern genauso wie beispielsweise für Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen."