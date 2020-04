Das Cable könnte in den nächsten Wochen in Richtung 1.2550 Dollar steigen, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Die unauffällige Konsolidierung des GBP am vergangenen Freitag hat dazu geführt, dass das Momentum ins Stocken geraten ist. Mit anderen Worten erwarten wir, dass der GBP für heute seitwärts handeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...