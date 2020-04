Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sieht "einige positive Tendenzen" bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Die Einhaltung der Hygieneregeln werde aber auch in Zukunft nötig sein, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, sagte Wieler am Dienstagvormittag.



"Unsere Maßnahmen wirken. Das sind gute Nachrichten." Für eine Entwarnung ist es dem RKI-Chef zufolge aber noch zu früh. Die Zahlen hätten sich auf einem "relativ hohen Niveau" eingependelt.



"Es gibt im Moment noch keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass die Zahlen auch weiterhin zurückgehen", so Wieler. Zudem gebe es weiterhin "starke regionale Unterschiede".