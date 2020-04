FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 375 (535) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS M&G PRICE TARGET TO 202 (215) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1040 (1115) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SEVERN TRENT TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') TARGET 2410(2400)P - BARCLAYS CUTS SSE TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1300 (1650) PENCE - BARCLAYS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 2100 (1500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CENTRICA TO 'OVERWEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 50 (84) PENCE - BARCLAYS RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1020 (960) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HALMA PRICE TARGET TO 1710 (1860) PENCE - 'HOLD' - BRYAN GARNIER RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8550 (8350) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SMITH & NEPHEW TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1700 PENCE - CS RAISES PENNON GROUP TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 1035 (700) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1650 (1950) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 42 (47) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 270 (310) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 245 (240) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES WPP PRICE TARGET TO 650 (620) PENCE - 'HOLD' - HSBC RESUMES ASOS WITH 'BUY' - TARGET 3150 PENCE - JEFFERIES CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 695 (700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DISCOVERIE PRICE TARGET TO 585 (645) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ESSENTRA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 310 (452) PENCE - JEFFERIES CUTS HALMA TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 1705 (2070) PENCE - JEFFERIES CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 955 (1230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 240 (308) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 1395 (1530) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 275 (345) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 90 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SEVERFIELD PRICE TARGET TO 85 (108) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2930 (3110) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SPIRAX-SARCO TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 7310 (8710) P - JEFFERIES CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 175 (265) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 480 (590) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1380) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES AVON RUBBER PRICE TARGET TO 3245 (2840) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JAMES FISHER TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1670 (2040) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2950 (2900) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 460 (500) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 540 (620) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SMART METERING TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 650 (720) PENCE - LIBERUM RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 425 (400) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 310 (365) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1750 (1830) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 450 (435) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 155 (145) PENCE - 'BUY'



