Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach mahnt zur Vorsicht bei einer möglichen Öffnung der Schulen in der Coronakrise. "Ich warne vor einem Schnellschuss bei den Schulen", sagte Lauterbach dem Nachrichtenportal T-Online.



Es bestehe die große Gefahr, dass eine schnelle Öffnung der Schulen zu einer starken Verbreitung der Seuche beitrage. Ohne Schutzmasken, Einhaltung der Abstandsgebote und anderer Hygiene-Regeln könne er sich eine schnelle Schulöffnung nicht vorstellen, so Lauterbach. "Die Schulen dürfen nur behutsam geöffnet werden." Selbst wenn Schüler bisher nicht oft stark erkrankten, würden ansonsten Eltern und Lehrer gefährdet.



Lauterbach sprach sich auch dafür aus, dass sich die Bundesländer mit der Bundesregierung am Mittwoch auf eine einheitliche Linie bei den möglichen Lockerungen nach den Osterferien einigen. "Eine gemeinsame Linie aller Bundesländer ist notwendig, weil die Regelungen sonst willkürlich und nicht nachvollziehbar erscheinen", sagte Lauterbach dem Nachrichtenportal.