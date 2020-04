Willkommen nach Ostern. Am Ostermontag wurde bereits mancherorts gehandelt, aber eher zurückhaltend. Die ersten Q1-Zahlen werden schon Aufschluss geben. Zur Orientierung: Der ATX lag vor Marktstart ytd bei -31,47 Prozent, der DAX bei -20,26 Prozent und der Dow Jones bei -18,04 Prozent. Ebenfalls gestern haben wir das neue Börse Social Magazine in die Druckerei geschickt. Am Hauptcover gibt es ein Update zum direct market plus mit VST und Wolftank und als "Magazine im Magazine" eine Zusammenfassung des völlig irren Börsemärz mit "Na Prack, Oida!"-Cover. Zweiteres werden wir als PDF herauslösen. Da ist dann auch noch Platz für aktuelle Covid-Sujets. Vielleicht eröffnen wir damit sogar http://www.boersegeschichte.at früher als geplant. Das ...

