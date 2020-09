Schmid tritt per 1. Mai 2021 die Nachfolge von Roland Ledergerber an.St. Gallen - Der Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank ernennt Christian Schmid per 1. Mai 2021 zum Präsidenten der Geschäftsleitung. Er tritt die Nachfolge von Roland Ledergerber an. Der 51-Jährige ist seit August 2008 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Bereichs Corporate Center der St.Galler Kantonalbank. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Abteilungen...

