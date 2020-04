Gold befindet sich am 7-Jahreshoch und es nähert sich dem nächsten Widerstand bei 1735 $, so die Commerzbank. Wichtige Zitate "Gold befindet sich am 7-Jahreshoch und ist bereit, bei 1734/35 auf die nächste Widerstandszone zu stoßen, wo sich das 78,6% Retracement der Bewegung von 2011 bis 2005 befindet." "Die Zone 1734/35 bewacht die Höchststände von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...