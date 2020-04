Der ZKB eKMU Index machte in der vergangenen Handelswoche 0,4 Prozent auf 1'063,42 Punkte gut. Impulse blieben indes aus.Marktbericht Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind die Volumen in der wegen der Ostertage verkürzten Handelswoche deutlich gesunken. Auch die Anzahl der Abschlüsse war rückläufig. Der ZKB eKMU Index machte derweil 0,4 Prozent auf 1'063,42 Punkte gut. Impulse blieben aus. Insgesamt setzte die ZKB in 38 nach 42 Transaktionen in der Vorwoche knapp 456...

Den vollständigen Artikel lesen ...