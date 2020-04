CHICAGO (dpa-AFX) - Boeing Co. (BA) Tuesday reported that it delivered 50 aircraft in the first-quarter of 2020, down from 149 aircraft in the prior year.



The company delivered five 737 jets, ten 767s, six 777s and twenty nine 787s in the quarter.



