"Was hier momentan los ist, habe ich noch nie erlebt. Wir arbeiten rund um die Uhr!", sagt Markus Hämmerli (42), Leiter Landesprodukte bei der Agrargenossenschaft Fenaco. Er verantwortet zusammen mit seinem Team das grösste Kartoffellager der Schweiz in Bätterkinden BE, wie Swisscofel berichtet. Von hier aus werden Migros, Coop und Volg mit Kartoffeln versorgt. "Jede...

Den vollständigen Artikel lesen ...