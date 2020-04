Corona und alle Maßnahmen, um die Infektionskurve flacher zu halten, wirken sehr tief in unser persönliches Leben hinein. Bilder von all den hoffnungslos überlasteten Menschen in den Sozialbereichen prägen sich ein. Ganz anders ist die Situation bei jenen Menschen in unserem Bekanntenkreis, die auf Grund der Sicherheitsvorkehrungen zum Nichtstun verpflichtet sind. Viele sind...

Den vollständigen Artikel lesen ...