Der neue Lieferdienst namens Hofladen Express richtet sich ausschliesslich an Privathaushalte in Liechtenstein und der SchweizEggersriet - Die Gründer des Büro-Lieferservices Snack- und Früchtebox Express beliefern ab sofort auch Privathaushalte mit frischen Lebensmitteln. Privatpersonen aus Liechtenstein, der Ostschweiz und der Stadt Zürich können beim Hofladen Express ihre Lebensmitteltaschen aus einem breiten Sortiment zusammenstellen, welches in Zusammenarbeit mit heimischen Bauern und Produzenten angeboten...

