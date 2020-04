Die Solarthermiebranche in Österreich kommt bisher gut durch die Coronokrise. Eine Umfrage des Verbandes Austria Solar zeichnet ein positives Stimmungsbild unter Herstellern, Händlern und Zulieferern von Solarwärmeanlagen. Die Solarthermie-Branche in Österreich zeigt sich krisenresistent. Sie habe die COVID-19-Krise bislang professionell gemeistert, teilte der Verband Austria Solar mit. Das zeigt eine Umfrage des Verbandes zu den ersten drei Wochen des Ausnahmezustandes in der Alpenrepublik. Die ...

