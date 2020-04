In mehreren Etappen will der Energieversorger einzelne Aggregate anfahren und die Anlage für Betrieb optimieren. Im Mai soll dann der Probebetrieb des Großspeichers mit 53 Megawattstunden Kapazität starten. Ab Juli plant LEAG den Dauerbetrieb.Anfang April hat LEAG den 110-Kilovolt-Blocktransformator der "Big Battery Lausitz" erstmals zugeschaltet. Damit habe die verfahrenstechnische Inbetriebsetzung des Großspeichers begonnen, teilte das Unternehmen mit. Es sei die vorletzte Etappe, die sich in mehrere Phasen gliedere. So will LEAG zunächst einzelne Aggregate anfahren und im Probebetrieb testen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...