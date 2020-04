Der SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,80 Prozent tiefer auf 9'462,39 Punkten.Zürich - An der Schweizer Börse hat sich am Mittwoch nach einem gut gehaltenen Start eine schwächere Tendenz durchgesetzt. Die Anleger seien verunsichert wegen der Folgen der Corona-Pandemie für die Entwicklung der Weltwirtschaft und neigten daher dazu, ihr Risiko etwas zu reduzieren, heisst es am Markt. Daher stünden zyklische Titel und Finanzwerte verstärkt unter Druck.

