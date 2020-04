Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag deutliche Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:35 Uhr wurde der DAX mit rund 10.480 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 2,0 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Merck, Beiersdorf und Eon entgegen dem Trend im Plus. Die Aktien der MTU Aero Engines rangieren mit Abschlägen von mehr fünf Prozent. Der Triebwerkskonzern hatte zuvor mitgeteilt, den Betrieb ab Montag schrittweise hochfahren zu wollen. Etwa 20 Prozent der Beschäftigten sollen am Standort München dann zunächst zum Einsatz kommen.



Das Unternehmen plant zudem Kurzarbeit an den deutschen Standorten. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 19.550,09 Punkten geschlossen (-0,45 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0933 US-Dollar (-0,60 Prozent).

