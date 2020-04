In den USA haben die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie den Einzelhandel und damit eine der wichtigsten Stützen der grössten Volkswirtschaft der Welt stark belastet.Washington - In den USA haben die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie den Einzelhandel und damit eine der wichtigsten Stützen der grössten Volkswirtschaft der Welt stark belastet. Im März seien dort die Umsätze um 8,7 Prozent im Monatsvergleich gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Dies ist der stärkste jemals gemessene Einbruch. In den USA trägt...

