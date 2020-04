Pia Sauerborn (CSR): Reset - Zurück in die Zukunft des Kapitalismus

Nachdem ich mir im Januar diesen Jahres Gedanken darüber gemacht hatte, wie in 10 Jahren ein Rückblick auf die jetzige Dekade, also die Jahre 2020-30 aussehen könnte (CSR Marktkommentar "Neue Dekade, neues Glück? Gedanken zum Jahreswechsel 2029/2030"), möchte ich auch die Ereignisse der letzten Wochen zum Anlass nehmen, einen Zeitsprung ins Jahr 2021 zu unternehmen, um über die Zeit nach Corona berichten zu können.



Was wird 2021 auf dieser Welt anders sein (und bleiben)? Was werden die Staaten, was wird die Wirtschaft, was werden wir zu diesen Änderungen beigetragen haben? Worauf wird es angekommen sein, auf was eher nicht?

Ich verwende hier bewusst den Tempus Futur II, den ich an dieser Stelle auch auf den leicht abgewandelten berühmten Ausspruch J.F. Kennedys anwende: "Frage nicht, was deine Welt für dich getan haben könnte - frage, was du für deine Welt getan haben wirst."

CSR-Kommentar Nr. 03/2020 "Reset - Zurück in die Zukunft des Kapitalismus"



