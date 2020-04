Der SMI schliesst 2,29 Prozent tiefer bei 9'320,2 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch mit deutlichen Verlusten geschlossen. Nach einem gut gehaltenen Start gab der SMI in der Folge kontinuierlich nach und büsste damit die Gewinne des gestrigen Wochenstarts mehr als ein. Nach vier Wochen mit steigenden Kursen sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen, hiess es in Marktkreisen dazu. Unter Abgabedruck standen dabei insbesondere...

Den vollständigen Artikel lesen ...