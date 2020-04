Der EuroStoxx50 gibt am Mittwoch um 3,75 Prozent auf 2808,20 Punkte nach.Paris - Nach der jüngsten Erholung haben die Anleger am Mittwoch an den europäischen Börsenplätzen Gewinne mitgenommen. Aus den USA kamen am Nachmittag verheerende Wirtschaftsdaten, die die negativen Auswirkungen der Virus-Krise drastisch aufzeigten. Der zuvor bereits schwache EuroStoxx 50 gab daraufhin weiter nach. Zum Handelsschluss verbuchte der Leitindex der Eurozone ein Minus von 3...

