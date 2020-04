Am 12. März prüfte das Vermarktungskomitee Assomela die italienischen Bestände zu Beginn des Monats und die Marktdynamiken. In der Woge dessen, was in den vergangenen Monaten passierte, sind die Verkäufe für den Monat März sicherlich auch von den Auswirkungen von Covid-19 auf die Käufe beeinflusst, insbesondere jene von Italien und Europa wurden...

Den vollständigen Artikel lesen ...