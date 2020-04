Proexport hat an die Tafel von Segura mehr als 10.000 kg Gemüse geliefert, einschließlich 62.00 Portionen Blanquilla-Birnen und 11.000 Portionen Babykarotten, deren Ziel Einrichtungen und Suppenküchen sein werden, sagte die Vereinigung in einer Pressemitteilung. Bildquelle: Shutterstock.com Diese 73.000 Portionen sind Teil der Lieferungen, die für diese Woche an Studenten...

Den vollständigen Artikel lesen ...