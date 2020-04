Im weiteren Handelsverlauf bleibt der Fokus auf Konjunkturdaten gerichtet, die neue Hinweise auf das Ausmass des wirtschaftlichen Einbruchs liefern.Frankfurt - Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar am Donnerstag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft und ist weiter gesunken. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0881 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch über der Marke von 1,09 Dollar gestanden hatte. Zum Franken bewegt er sich weiterhin auf tiefem Niveau. Aktuell steht der Kurs bei 1,0522 Franken.

