In der neuen Wunschanalyse in Kooperation mit sharewise beschäftige ich mich mit BioNTech, einem der drei Unternehmen weltweit, die mit mRNA in Lichtgeschwindigkeit einen passenden Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt haben und nun zulassen wollen. In der Wunschanalyse untersuche ich den Ansatz des Unternehmens und versuche zu beurteilen, wie die Erfolgschancen sind und ob sich damit auch Geld verdienen lässt.Ich gehe dabei auf folgende Themen ein:Mit mRNA gegen Covid-19Projekt LichtgeschwindigkeitFlächenbombardierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...