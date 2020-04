Die Photovoltaik-Anlagen haben eine Gesamtleistung von mehr als 80 Megawatt. Baywa re hatte alle Projekte im vergangenen Jahr realisiert. Weitere Verkäufe sollen noch in diesem Jahr folgen.Baywa re hat sieben Photovoltaik-Anlagen mit mehr als 80 Megawatt Gesamtleistung, die es im vergangenen Jahr in den Niederlanden gebaut hat, an die Encavis Asset Management (AM) AG veräußert. Zu den verkauften Solarparks, deren Größe zwischen 5 und knapp 22 Megawatt liegt, gehören auch die beiden bislang realisierten schwimmenden Photovoltaik-Anlagen sowie die Freiflächenanlage am Flughafen von Groningen. Zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...