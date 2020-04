Für die deutschen Standorte kündigte der Photovoltaik-Anlagenbauer die Aufnahme des Geschäftsbetriebes für diese Woche bereits an. Nun können auch die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien in Italien wieder aufgenommen werden, da die Regierung in Rom diese Unternehmen auf die Liste jener mit strategischer Relevanz setzte.Die Zeit des Stillstands scheint für Manz vorbei. In der vergangenen Woche kündigte der Photovoltaik-Anlagenbauer bereits an, seine Betriebsruhe an den deutschen Standorten in Reutlingen und Tübingen nach Ostern zu beenden und den Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen. ...

