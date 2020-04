Am 27. April öffnen Coiffeurgeschäfte, Baumärkte und Gartencenter. Zwei Wochen später soll der Unterricht wieder aufgenommen werden.Bern - Die Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie werden schrittweise aufgehoben. Das hat der Bundesrat am Donnerstag beschlossen. Am 27. April öffnen Coiffeurgeschäfte, Baumärkte und Gartencenter, Einschränkungen für Arztpraxen, Spitäler oder Physiotherapien fallen weg. Zwei Wochen später soll der Unterricht wieder aufgenommen werden. Am 8. Juni sollen dann Mittel-, Berufs- und...

