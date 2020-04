So gewann der Nasdaq 100 zuletzt 0,74 Prozent auf 8655,53 Zähler, während der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,97 Prozent auf 23'277,41 Punkte nachgab.New York - Ohne klare Tendenz haben sich die US-Börsenindizes im frühen Donnerstagshandel präsentiert. Technologie-Aktien entwickelten sich wie an den Vortagen besser als die Standardwerte. So gewann der Nasdaq 100 zuletzt 0,74 Prozent auf 8655,53 Zähler, während der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,97 Prozent auf 23'277,41 Punkte nachgab. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0...

