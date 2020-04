"Was in China geschah, ist eine Blaupause für das, was uns im Rest der Welt an schlechten Zahlen noch droht."Im ersten Quartal ist das Bruttoinlandprodukt (BIP) China um 9.8 % gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem Minus von 6.8 %. Ein derart starker Rückgang des BIP ist in der chinesischen Statistik noch nie verzeichnet worden. Das Corona-Virus legte der chinesischen Wirtschaft eine Schlinge um den Hals. Die Eindämmungsmassnahmen waren in Teilen...

