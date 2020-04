FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.04.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HAYS PRICE TARGET TO 120 (160) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 500 (530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WHITBREAD TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 2500 (5050) P - BARCLAYS RAISES INTERCON. HOTELS TO 'OVERWEIGHT' ('UW') - TARGET 3800 (4200) P - BERENBERG CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 850 (900) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 850 (900) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS THE CITY PUB PRICE TARGET TO 95 (220) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4200 (5000) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 610 (800) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES FERGUSON TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') TARGET 6181(4740)P - DEUTSCHE BANK CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 220 (233) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 103 (155) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1420 (1670) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 191 (183) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 7600 (7900) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 185 (250) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 290 (365) PENCE - 'BUY' - HSBC RESUMES INFORMA WITH 'BUY' - TARGET 550 PENCE - HSBC RESUMES SYNTHOMER WITH 'BUY' - TARGET 310 PENCE - LIBERUM CUTS BARRATT PRICE TARGET TO 445 (735) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2680 (4130) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 240 (450) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 135 (180) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES BERKELEY GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 3650 (4130) PENCE - LIBERUM RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2490 (2300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES REDROW PRICE TARGET TO 410 (390) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 100 (155) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BREWIN DOLPHIN PRICE TARGET TO 305 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/SOCGEN RAISES SAINSBURY(J) TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 254 (215) PENCE - SOCGEN RAISES MORRISON SUPERMARKETS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 190 PENCE - SOCGEN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 254 (242) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2400 (3200) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 425 (450) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 2300 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 45 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 870 (1110) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 6625 (8075) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 140 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 620 (775) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JD SPORTS PRICE TARGET TO 540 (860) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 5100 (7200) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS TUI PRICE TARGET TO 290 (970) EUR - 'NEUTRAL' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 700 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES IBSTOCK TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 210 (270) PENCE - UBS RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1700 (1500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TRAVIS PERKINS TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1040 (1400) PENCE



