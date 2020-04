Joint Forces for Solar und EuPD Research befragen fortlaufend Akteure der Photovoltaik- und Speicherbranche weltweit. Zweiwöchentlich sollen die Auswertungen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Märkte skizzieren.Covid-19 hält die gesamte Welt derzeit im Würgegriff. Allerdings sind nicht alle Länder in der gleichen Weise betroffen: So befindet sich China scheinbar auf dem Weg zurück in die Normalität, während in Europa und den USA wohl noch auf den Höhepunkt zusteuern oder zumindest nur vorsichtig über Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen nachdenken. Um die aktuellen Auswirkungen der Corona-Krise ...

