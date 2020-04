Der Betreiber Verbund hat des kohlebetriebene Fernheizkraftwerk in der Steiermark planmäßig abgeschaltet. Damit ist die Kohleverstromung in Österreich Geschichte und der Weg für die Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energien in der Stromversorgung bis 2030 frei. Doch Photovoltaic Austria betont, dass Österreich dafür ein durchdachtes Erneuerbaren Ausbau Gesetz braucht, denn ein Viertel des Stroms wird immer noch fossil erzeugt.Am Freitag nahm der Betreiber Verbund das Fernheizkraftwerk Mellach in der Steiermark dauerhaft vom Netz. Damit ist die Kohleverstromung in Österreich beendet, denn ...

