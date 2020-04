Dank einem flexiblen Mietvertrag hat Microsoft Schweiz ihre Büropräsenz am Standort Talstrasse 9 in Zürich erweitert.Zürich - Dank einem flexiblen Mietvertrag hat Microsoft Schweiz ihre Büropräsenz am Standort Talstrasse 9 in Zürich erweitert. Diesen hatte die SPG Intercity Zurich AG im Auftrag des IT-Unternehmens ausgehandelt. Microsoft Schweiz, die ihren Hauptsitz aktuell in Wallisellen und ab 2021 im Flughafen-Neubau «The Circle» hat, beauftragte die SPG Intercity Zurich AG 2019 mit der Suche nach...

