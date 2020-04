Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit deutlichen Gewinnen beendet. Der SMI als wichtigster Aktienindex war bereits fulminant mit einem Plus von klar über 2 Prozent in den Tag gestartet, verlor dann aber phasenweise etwas an Schwung. Trotzdem blieb zum Schluss ein sattes Plus, auch auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...