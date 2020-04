Die Westschweizer Bauerngewerkschaft Uniterre wendet sich in einem offenen Brief an Bundesrat Guy Parmelin. Damit möchte sie ein Zeichen für mehr Ernährungssouveränität setzen und aktuelle Fehlentwicklungen stoppen. Bildquelle: Shutterstock.com Die Ankündigungen von Bundesrat Guy Parmelin vom 1. April zur Erleichterung bestimmter Importe zur Bewältigung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...