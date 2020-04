Die Risiken im Schweizer Immobilienmarkt haben im ersten Quartal durch die Corona-Krise nur leicht zugenommen.Zürich - Die Risiken im Schweizer Immobilienmarkt haben im ersten Quartal durch die Corona-Krise nur leicht zugenommen. Eine Panik sei am Markt nicht zu beobachten, schreibt die Onlineplattform Moneypark in ihrer jüngsten Studie. In den ersten April-Wochen habe sich aber gezeigt, dass potenzielle Käufer ihre Kaufabsicht temporär zurückstellten. Der von Moneypark errechnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...