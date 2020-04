Die Strategen von TD Securities erwarten, dass sich das gelbe Metall in der Nähe der Unterstützung einpendeln wird, bevor es sich wieder erholt. Der XAU/USD wird bei 1676,50 $ gehandelt. Wichtige Punkte "Die Vermögensverwalter erhöhten aggressiv ihre Long-Positionen in Gold, da die Volatilität nachließ und das Interesse an dem gelben Metall wuchs, ...

