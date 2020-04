Angeführt wird der Markt von den als wenig krisenanfällig geltenden Werten aus dem Gesundheitsbereich.Zürich - Die Schweizer Börse knüpft zu Wochenbeginn an den Aufwärtstrend der Vorwoche an und tendiert fester. Angeführt wird der Markt von den als wenig krisenanfällig geltenden Werten aus dem Gesundheitsbereich. Die Stimmung habe sich weiter verbessert, da der Lockdown in verschiedenen Ländern schrittweise gelockert und damit die Wirtschaft wieder hochgefahren werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...