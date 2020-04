Das Thüringer Projekt will Quartiere energieeffizient und nachhaltig machen. Die Speicher der Hermsdorfer Forscher, die aus Kochsalz und Nickelpulver sowie deren Festkörperelektrolyt aus spezieller Keramik bestehen, sollen kurz vor der Anwendungsreife sein.Im Herbst 2018 startete in Thüringen das Projekt "smood - smart neighborhood". Es soll die energetische und sozial verträgliche Sanierung von Quartieren voranbringen. Ein Beispielprojekt will dafür die Nutzung von Quartiersspeichern erproben und will dazu die Keramik-Batterie nutzen, die seit einiger Zeit am Fraunhofer IKTS entwickelt wird. ...

