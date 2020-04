Die Arbeitslosenquote, die schon jetzt eine der höchsten in Europa ist, könnte nach Einschätzung der Notenbank von derzeit knapp 14 auf bis zu 21,7 Prozent in diesem Jahr steigen.Madrid - Die Corona-Krise dürfte die spanische Wirtschaft in diesem Jahr massiv schrumpfen lassen. Die spanische Zentralbank geht von einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um bis zu 12,4 Prozent aus, wie die Währungshüter am Montag in Madrid mitteilten. Selbst in einem weniger drastischen Szenario geht die Bank of Spain von einer Schrumpfung um 6,8 Prozent aus.

