Die Händler erhöhten ihr Open Interest in die Ölpreis-Futures die dritte Sitzung in Folge am Freitag auf gut 19.200 Kontrakte. Das geht aus den vorläufigen Daten der CME Group hervor. Zugleich stieg das Volumen um knapp 278.200 Kontrakte an. WTI: Spielraum für einen Test der 10-Dollar-Marke Der Preis der US-Ölsorte WTI bleibt stark unter Druck. Die ...

