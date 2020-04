Zespri wird in diesem Jahr besonders früh die neuseeländische Kiwi-Ernte auf den europäischen Markt bringen: Das erste Schiff, die Crown Topaz, hat am Sonntag mit mehr als 1,253 Mio. Trays SunGold Kiwis den Hafen von Zeebrügge erreicht. Der Saisonstart der Green Kiwis wird für Woche 20 erwartet. Foto © Zespri Europe Zespri rechnet damit, in dieser Saison etwa 55...

